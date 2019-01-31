Посол ЕС в России предпринял демарш из-за украинских моряков

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предпринял официальный демарш (демарш − классический инструмент в дипломатии, означающий выступление правительства или дипломатических органов одного государства перед правительством другого государства с целью заявить свою позицию, выразить протест и т.д. − ред.) перед заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко.

Встреча состоялась в среду, 30 января. Об этом в ответе на запрос корреспондента DW сообщила официальный представитель ЕС.

"Посол (Эдерер − ред.) напомнил хорошо известную позицию ЕС касательно продолжающегося задержания Россией украинских военнослужащих", − говорится в заявлении представителя ЕС.

В ответе подчеркивается, что ЕС ожидает от России незамедлительного и безусловного освобождения 24 захваченных украинских моряков, а также уважения их прав на юридическую защиту и беспрепятственный доступ к ним консульских сотрудников.

Брюссель также призывает Москву обеспечить доступ раненным морякам к надлежащей медицинской помощи. А применение Россией силы 25 ноября прошлого года опять назвали "неприемлемым".

В свою очередь постпредство РФ при ЕС трактовало встречу по-другому.

В его заявлении отмечается, что обсуждалась "ситуация на Украине в контексте имевшего место 25 ноября 2018 года нарушения украинскими ВМС госграницы России в районе Керченского пролива".

В Москве также хотели бы увидеть со стороны ЕС "принципиального подхода в отношении грубых нарушений прав человека, дискриминации национальных и языковых меньшинств, а также проявлений неонацизма и антисемитизма на Украине".

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил три украинских корабля на подходе к Керченскому проливу.

В ходе атаки были задержаны 24 украинских моряка, которых сейчас удерживают в СИЗО в Москве. РФ выдвинула им обвинение в "незаконном пересечении границы".

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net