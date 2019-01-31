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31. 01. 2019

В Белом доме считают, что Трампа избрали "по воле Бога"

 
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс считает, что президента США Дональда Трампа избрали "с божьей помощью". Об этом спикер заявила в интервью христианской телекомпании CBN.
 
"Думаю, что Бог призывает всех нас к различным делам в различное время, и Он хотел, чтобы Дональд Трамп был избран президентом, поэтому он и стал им", − отметила Сандерс.
 
По ее мнению, Трамп проделал огромную работу по решению многих вопросов, которые волнуют верующих.
 
Также Сандерс заверила, что уход американских военных из Сирии не приведет к дальнейшему преследованию верующих христиан в этой стране.
 
"Президент ясно заявил, что мы поддерживаем христиан, что мы поддерживаем курдов", − указала она.
 
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Источник: korrespondent.net

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