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31. 01. 2019

Мадуро выделит €1 млрд на развитие городов Венесуэлы

Правительство Венесуэлы выделит один миллиард евро в рамках программы Прекрасная Венесуэла на обустройство 62 городов. Об этом президент страны Николас Мадуро сообщил в Twitter.

"Стартовала программа "Прекрасная Венесуэла" с инвестициями в миллиард евро в 62 самых густонаселенных городах, для того чтобы превратить их в самые красивые и современные в Латинской Америке", − подчеркнул глава государства.

Arrancó la Misión Venezuela Bella “Juntos Todo Es Posible”, con una inversión de € 1.000 millones, en las 62 ciudades más pobladas del país, para que se conviertan en las más hermosas y modernas de Latinoamérica. pic.twitter.com/sMwCsIXOZK

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 30 января 2019 г.

Напомним, Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис.

Уровень накопленной годовой инфляции в стране в 2018 году составил почти 1,7 миллиона процентов. При этом средняя зарплата составляет около 12 долларов в месяц по рыночному курсу.

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Источник: korrespondent.net

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