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31. 01. 2019

Итоги 30.01: Трагедия в Николаеве и газ в Европу

У здания суда в Николаеве расстреляли супругов

На выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял семейную пару. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в карете скорой помощи.

По данным СМИ, подозреваемый в нападении задолжал паре 2,5 миллиона гривен. Они были убиты после того, как пришли в суд за решением о взыскании долга с процентами.

Из Украины впервые экспортировали газ в Европу

Компания ТАС Энергия Страны впервые в истории Украины осуществила экспорт газа в Европу в направлении Словакии.

Отмечается, что операция была тестовой. Покупателем выступила компания UK METALEX LIMITED.

Аудиторы из Германии подтвердили надежность ГТС Украины

В Укртрансгазе сообщили, что аудиторы из Германии проверили украинскую газотранспортную систему и признали безопасность и экологичность ее использования.

Отмечается, что проверку проводили представители международного сертификационного органа TÜV SÜD.

В РФ заявили, что не воюют с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Петра Порошенко о "холодном мире" с РФ, заявил, что между Москвой и Киевом нет войны.

"Между Украиной и Россией нет никакой войны. Есть гражданская война на Украине. Есть события на Украине, которые спровоцированы властями в Киеве", − подчеркнул представитель Владимира Путина.

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Источник: korrespondent.net

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