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31. 01. 2019

Канада в два раза сократила штат посольства на Кубе

Власти Канада приняли решение сократить в два раза число сотрудников посольства на Кубе. Об этом говорится в заявлении канадского министерства иностранных дел, опубликованного в среду, 30 января. Причиной указана "забота о здоровье и безопасности сотрудников" посольства.

Отмечается, что за последние два года 14 сотрудников посольства и членов их семей столкнулись с "необычными симптомами": головокружение, упадок сил, головные боли, проблемы со зрением и слухом, потеря равновесия, тошнота и ослабление концентрации. В заявлении МИД говорится, что причины заболевания "на данный момент не выявлены".

"Канада сохранит свое посольство в Гаване во главе с послом. Канадцам на Кубе будет доступно полное консульское обслуживание. Однако некоторые другие программы могут быть скорректированы", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о похожих симптомах и у 25 сотрудников посольства США на Кубе и членов их семей. Американская сторона полагает, что их дипломаты подвергаются "акустическим атакам".

При этом США не нашли доказательств "акустических атак" на сотрудников посольства в Гаване.

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Источник: korrespondent.net

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