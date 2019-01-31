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31. 01. 2019

В ДТП под Днепром сгорел водитель

Вечером в среду на трассе из Каменского в Днепр столкнулись автомобили Renault и TATA. Водитель первого транспортного средства сгорел заживо в результате аварии, сообщает Информатор в четверг, 31 января.

ДТП случилось на трассе, которая ведет в Каменское. По словам сотрудников патрульной полиции, предварительно, грузовой автомобиль TATA двигался по направлению в Днепр. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в этот момент в сторону Каменского ехал автомобиль Renault. В результате этого произошло столкновение, – говорится в сообщении.

Водителя грузового автомобиля госпитализировали в больницу. Мужчина находился в сознании, по предварительной информации, у него перелом ноги. Водителя легкового автомобиля спасти не удалось. Он сгорел заживо в салоне авто, личность погибшего устанавливается.

Движение на трассе было затруднено. Автомобили, которые ехали в сторону Каменского, были вынуждены объезжать место аварии по встречной полосе.

Cмотрите фотогалерею: В ДТП под Днепром сгорел водитель

Напомним, вечером 29 января под Одессой в тройном ДТП погибли двое полицейских, которые ехали в маршрутке. Еще четыре человека пострадали.

Также сообщалось о лобовом столкновении микроавтобуса и фуры в Тернопольской области. В аварии один человек погиб.

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Источник: korrespondent.net

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