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31. 01. 2019

На Донбассе за сутки семь обстрелов, потерь нет

За минувшие сутки, 30 января, подразделения сепаратистов семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Три раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 31 января.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток позиции ВСУ обстреливались из гранатометов в районе Павлополя, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия автоматических гранатометов – вблизи Марьинки, из гранатометов – в районе населенного пункта Новомихайловка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север позиции обстреливались из минометов калибра 82 мм в районе н.п. Кряковка, из автоматических гранатометов и стрелкового оружия минометов – в районе хутора Свободный, из минометов калибра 82 мм - в районе Попасной, из минометов калибра 82 мм – в районе н.п. Крымское и зенитной установки ЗУ-23-2 установленной на бронетранспортер МТЛБ-У.

"Умелыми действиями украинских военных минометную батарею противника было подавлено, МТЛБ-У и зенитную установку уничтожено", – рассказали военные.

По данным украинской разведки, 30 января два сепаратиста уничтожены и трое ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в штабе.

Напомним, за сутки 29 января на Донбассе зафиксировали восемь вражеских обстрелов. Три раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net

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