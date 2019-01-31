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31. 01. 2019

Во Львовской области авто провалилось под асфальт

Во Львовской области из-за прорыва водопровода автомобиль провалился под асфальт, яма была глубиной более 1 метра. Об этом сообщается в сюжете ТСН, опубликованном в среду, 30 января.

В результате инцидента водитель травмировал голову, но ему удалось вылезти самостоятельно. Транспортное средство получило существенные повреждения: треснули бампер, рама, диски и лобовое стекло.

В мэрии объяснили, что в этом месте произошел прорыв водопровода и направили ремонтные бригады на место инцидента.

Владельцы машины собираются обращаться в суд, требуя компенсации.

Ранее в Харькове автомобиль ВАЗ-2103 провалился в яму с водой.

Также сообщалось, что в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой. Проезжую часть затянуло густым паром.

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Источник: korrespondent.net

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