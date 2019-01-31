Вступил в силу закон о религиозных общинах

В Украине в четверг, 31 января, вступил в силу закон №2673-VIII о порядке изменения подчиненности религиозными общинами.

Так, закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам (управлениям).

Предусмотрено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава. Эти две трети высчитываются от необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины. Решение об изменении подчиненности и внесение соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.

Также определен перечень документов, которые необходимо подать в орган регистрации для регистрации устава (положения) религиозной общины.

Установлено, что изменение подчиненности религиозной общины не влияет на ее право собственности и другие вещные права.

Об изменении подчиненности религиозная организация информирует Минкульт или облгосадминистрации, а они публикуют сообщение об этом на своем официальном сайте.

Кроме этого, закон обязывает религиозные организации привести уставы в соответствие с этим документом в течение года со дня вступления его в силу.

Напомним, 17 января парламент принял законопроект, который позволяет приходу принять решение о переходе в другую церковь двумя третями кворума. 28 января президент Петр Порошенко подписал этот закон.

В УПЦ МП принятый Радой закон назвали "рейдерским", отметив, что он нацелен на "наполнение одной религиозной общины".

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Источник: korrespondent.net