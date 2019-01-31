Красный Крест направил в "ЛДНР" почти 60 тонн гуманитарки

Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса шесть грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом в четверг, 31 января, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовало шесть грузовиков от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.

В общем пограничники оформили груз общей массой 57 тонн. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой и Луганской областей продуктовые наборы и строительные материалы.

Напомним, в конце декабря Красный Крест и ЮНИСЕФ отправили на Донбасс 14 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью общим весом более 150 тонн.

Также в конце прошлого года на неподконтрольную Украине часть Донбасса из РФ был отправлен 84-й так называемый гуманитарный конвой.

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Источник: korrespondent.net