В Украине за месяц утонули 19 человек

В январе на водоемах в Украине погибли уже 19 человек. Об этом сообщает ГСЧС в четверг, 31 января.

"В последнее время, из-за постоянно меняющейся температуры, на реках и озерах образуется неустойчивый ледяной покров, который имеет особую опасность. Так, за первый месяц зимы на водоемах страны уже погибли 19 человек", – говорится в сообщении.

Так, сообщается, что в Одесской области нашли тело рыбака, пропавшего 28 января на Малом Аджалыкском лимане. Водолазная группа аварийно-спасательного отряда специального назначения обследовано 300 кв. м дна и 12 тысяч кв. м поверхности акватории лимана.

Напомним, 29 января на Днепре в заливе Собачье устье в Оболонском районе Киева обнаружили в воде тело утонувшего мужчины.

Ранее в Черкассах на реке Днепр под лед провалились двое парней, спасти одного не удалось.

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Источник: korrespondent.net