В селе Держановка Хмельницкой области рейсовый автобус с 15 школьниками съехал с дороги в кювет. Об этом в среду, 30 января, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Спасатели с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали автобус на расчищенный участок дороги, после чего тот продолжил движение.

В результате инцидента никто не пострадал.

Cмотрите фотогалерею: В Хмельницкой области автобус со школьниками слетел в кювет

Ранее сообщалось об отравлении детей в Киевской области после поездки на школьном автобусе. По последним данным, пострадали 12 детей.

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Источник: korrespondent.net