В зоне ООС начинают работу подразделения медицинской эвакуации

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе начинает работу экспериментальное подразделение медицинской эвакуации. Об этом в четверг, 31 января, сообщает пресс-служба ООС на странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что на базе военно-медицинского учреждения Вооруженных сил Украины уже сформированы первые экипажи, они обеспечены техникой и медицинским оборудованием.

"Совершенствование системы предусматривает соответствие стандартам НАТО и имеет целью создание единого органа управления процессом медицинской эвакуации в боевых условиях", - говорится в сообщении.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что на Донбассе не хватает лекарств, также стремительно сокращаются масштабы гуманитарного финансирования.

В Объединенных силах создали новое подразделение

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Источник: korrespondent.net