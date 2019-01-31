В США при Трампе сократились продажи оружия

За время президентства Дональда Трампа, который является сторонником свободного владения оружием, в США упали продаж огнестрельного оружия. Об этом Reuters со ссылкой на официальную статистику вооруженной индустрии США.

"Продажи огнестрельного оружия в США снизились на 6,1% в 2018 году, что указывает на второй год ухудшение динамики и продолжение так называемого "спада Трампа" после выборов в ноябре 2016 года", - говорится в сообщении.

Так, по оценкам Национального фонда спортивной стрельбы, в 2018 году было продано 13,1 млн единиц оружия, по сравнению с 14 млн в 2017-м и 15,7 млн в 2016 году.

Отмечается, что к 2016 году в течение десятилетия наблюдался подъем объемов продаж оружия. За два президентских срока Барака Обамы этот показатель вырос вдвое. Это объяснялось опасениями, что демократы введут усиленный контроль над оборотом оружия, что заставило поклонников огнестрельных средств "запасаться", отмечает издание.

Пик продаж, наблюдавшийся в 2016 году, совпал с президентской кампанией, в которой ожидалась победа демократки Хиллари Клинтон. Впрочем, уже в декабре - в следующем месяце после выборов, на которых победил Трамп, началась тенденция снижения спроса на оружие в стране.

Ранее "бум" продаж огнестрельных средств в США наблюдался во времена президента-демократа Билла Клинтона в 1990-х годах, а также после событий 11 сентября 2001 года, после массированной атаки террористов с использованием самолетов в США.

Как известно, в США довольно часто происходит стрельба с множеством жертв. Так, 26 января жертвами стрельбы в штате Луизиана стали пять человек.

Источник: korrespondent.net