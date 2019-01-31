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31. 01. 2019

Открывший стрельбу на Корсике найден мертвым

Пожилой мужчина, открывший огонь по прохожим в небольшом городке Бастия на французском острове Корсика в среду, 30 января, найден мертвым. Об этом сообщает Midi Libre.

После стрельбы мужчина забаррикадировался в своем доме. Полицейские пытались вести с ним переговоры, но это ни к чему не привело.

По данным телеканала BFMTV, стрелок, по предварительным данным, совершил самоубийство. Мужчина мог страдать психическим расстройством и ранее привлекался к ответственности за преступления с применением оружия. 

Напомним, в результате стрельбы в городке Бастия погиб один человек, шестеро получили ранения, среди них - один полицейский.

В США произошла перестрелка: ранены четверо полицейских

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Источник: korrespondent.net

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