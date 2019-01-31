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31. 01. 2019

Убийство пары в Николаеве: погибший жаловался на угрозы

Житель Одессы Михаил Белов, расстрелянный вместе с женой возле здания Ленинского районного суда Николаева, сообщал следователю полиции, что его хотят убить. Об этом изданию Новости-N сообщил источник в прокуратуре.

СМИ сообщает, что Ингульский (Ленинский) райотдел полиции открыл уголовное производство ст. 382 УК Украины - "Невыполнение судебного решения". Дело было открыто по заявлению Михаила Белова. Расследовала дело следователь Пирогова. В ходе допросов Михаил Белов неоднократно заявлял следователю, что Герасим Багирянц угрожает ему убийством. Были ли предприняты какие-либо меры по данному заявлению — не известно.

Более того, в день убийства Белов также был у следователя. Приехав из Одессы для участия в суде, Белов с утра заехал в Ингульский райотдел, где встретился со следователем и в числе прочего, вновь пожаловался, что его хотят убить. По окончании суда Белов должен был снова прибыть к следователю для проведения следственных действий, однако, по известным причинам, не приехал.

Ранее появилось видео убийства пары у суда Николаева. Также сын подозреваемого был вскоре задержан на выезде из Николаева в сторону Одессы.

Перед этим стало известно, что подозреваемый в убийстве семейной пары у здания Ленинского райсуда Николаева был им должен 2,5 миллиона гривен.

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Источник: korrespondent.net

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