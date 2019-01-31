Супрун в своих советах добралась до пользы пеших прогулок

Ходьба помогает человеку улучшить здоровье. Об этом в соцсети Facebook в среду, 30 января, пишет и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, пешие прогулки - хорошая тренировка для сердца и сосудов. Они влияют на качество, легкость и скорость выполнения ежедневных дел, уменьшают стресс и тревожность, помогают поддерживать здоровый вес и улучшают аэробные возможности.

"Это полезная двигательная активность, в некоторых случаях может даже заменить тренировки. В то же время ее можно просто интегрировать в повседневную жизнь - не требуются специальное оборудование или подготовка, чтобы "потренироваться", - пишет Супрун.

По словам и. о. главы Минздрава, человеку достаточно десятиминутной прогулки со скоростью около пяти километров в час.

"Если у вас нет времени посещать зал или заниматься спортом - просто ходите", - подчеркнула Супрун.

Ранее Супрун сообщила, что занятия йогой помогают в борьбе со стрессом и в решении проблем со здоровьем. Также и. о. министра здравоохранения рекомендовала украинцам заниматься танцами.

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Источник: korrespondent.net