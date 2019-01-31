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31. 01. 2019

На Закарпатье лавиной перекрыло трассу

Возле сел Деловое Раховского вечером 30 января сошла снежная лавина перекрыла движение транспорта по всей ширине проезжей части, сообщает Укравтодор.

На утро четверга, 31 января, движение транспорта после схода лавины в Закарпатской области было восстановлено. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, 26 января стало известно, что в Раховском районе Закарпатской области трое туристов из Киева попали под лавину. Один из них погиб.

Также сообщалось, что 26 января в результате схода лавины погиб заместитель министра Косово по делам диаспоры Ариан Даци.

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Источник: korrespondent.net

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