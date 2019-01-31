Во Львовской области ранее судимый сломал ногу судье

Ранее судимый со своими друзьями избили и сломали ногу исполняющему обязанности главы Каменка-Бугского районного суда Львовской области Маркияну Самсину. Об этом говорится в сообщении пресс-центра судебной власти.

Так, 30 января в Высший совет правосудия поступило сообщение и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области Самсина, в котором он сообщает, что 27 января 2019 к нему подошли мужчины, один из которых неоднократно был судим Каменка-Бугским райсудом.

"Один из них высказался в адрес судьи: "Ты еще кровью не харкал".После этого, по словам судьи, мужчины напали на судью, причинив телесные повреждения и перелом левой ноги", - сказано в сообщении.

На место происшествия приехали сотрудники полиции, однако правонарушители не были задержаны. После этого судья был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

Самсин отмечает, что 28 января он обратился в дежурную часть местного отдела полиции с письменным заявлением о совершении в отношении него уголовного преступления.

Указанное уголовное производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований, и начато досудебное расследование.

Ранее СМИ сообщали, что на Львовщине избили главу районного суда. Напомним, во Львове избили почетного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу. У него диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб правого уха. Полицейские установили личность нападавшего.

Источник: korrespondent.net