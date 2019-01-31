Вечером в среду в городе Каменское Днепропетровской области молодой мужчина прыгнул с железнодорожного моста на проспекте Свободы, вблизи автовокзала. Об этом сообщает местный сайт 5692.com.ua в четверг, 31 января.

Отмечается, что мужчина намеревался покончить жизнь самоубийством.

"Он прыгнул с железнодорожного моста на проезжую часть, и чудом после этого не угодил под колеса автобусу, следовавшему по маршруту Каменское – Днепр", – говорится в сообщении.

После произошедшего парень остался жив, но получил серьезные травмы. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь.

По состоянию на утро четверга мужчина находился в реанимационном отделении больницы скорой медицинской помощи. Его состояние оценивается как стабильное.

Cмотрите фотогалерею: В Каменском мужчина прыгнул с моста

Ранее в Киеве с моста Метро прыгнул мужчина, который из-за неурядиц в семье намеревался совершить самоубийство. В итоге он сам выбрался из воды.

А в Харькове мужчина пытался повеситься на мосту, но упал на проезжую часть и скончался от полученных травм.

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Источник: korrespondent.net