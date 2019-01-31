В НАТО напомнили России о дедлайне по ракетам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил России об истечении времени для выполнения договора о ракетах средней и меньшей дальности. Срок истекае 2 февраля, когда США начнут процедуру ликвидации соглашения. С таким заявлением он выступил в Бухаресте на неформальной встрече министров обороны ЕС.

"Все союзники НАТО согласны, что важно, чтобы Россия вернулась к выполнению договора прозрачным и поддающимся проверке способом. Это очень важно, поскольку 60-дневный период закончится на этих выходных. Если Россия не вернется к его выполнению, тогда нам следует готовиться к миру без договора", - сказал Столтенберг.

По его словам, это будет означать размещение Россией большего количества ракет, которые нарушают договор.

"Это ракеты, которые сложно обнаружить, они мобильны, они способны нести ядерные боеголовки и достичь европейских городов. Это вызывает огромную обеспокоенность и подрывает основу европейской безопасности", - добавил генсек НАТО.

Как известно, США требуют ликвидировать ракету 9М729, чтобы сохранить ракетный договор. Именно об этом шла речь на переговорах США и России в Женеве 15 января. Обе стороны остались разочарованы результатами встречи.

25 января ракетный договор обсудили на Совете Россия-НАТО. Участники встречи также разошлись в позициях по ракетам.

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Источник: korrespondent.net