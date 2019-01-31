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31. 01. 2019

В США удвоилось число жертв аномальных холодов

Из-за аномальных холодов и снегопадов на Среднем Западе США погибли 10 человек, сообщает Euronews в четверг, 31 января.

Ранее сообщалось о пяти погибших из-за непогоды.

В ряде штатов из-за рекордно низких температур ввели чрезвычайное положение. В регионах, затронутых арктическим холодом, проживает почти 250 миллионов американцев, 

В Милуоки столбик термометра опустился до -29, что при сильном ветре ощущается как -44 градуса по Цельсию. Температура в Чикаго -45, в Миннеаполисе -47 с учетом ветра.

В аэропортах Среднего Запада 30 января были отменены свыше двух тысяч рейсов. По ряду направлений прекращено железнодорожное сообщение.

Из-за непогоды закрыты школы и университеты. Во многих населенных пунктах не работают государственные учреждения.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни морозы не отступят, а наоборот - окрепнут.

В ряде городов общественные места используются как центры обогрева, организуется раздача теплых вещей бездомным. Власти призывают жителей не пользоваться транспортом, по возможности, не покидать свои дома.

Ранее сообщалось, что в Чикаго из-за сильных холодов рекордно подорожал газ. 

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Источник: korrespondent.net

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