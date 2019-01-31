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31. 01. 2019

В квартире на Волыни обнаружили мертвыми мать и ребенка

В городе Нововолынск местная жительница обнаружила в квартире мертвыми свою невестку и полуторагодовалого внука. Об этом в четверг, 31 января, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что инцидент произошел накануне. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

При осмотре тел следов насильственной смерти не обнаружено. Среди версий о причинах смерти следствие рассматривает, в частности, отравление угарным газом, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Правоохранители открыли уголовное производство с пометкой несчастный случай. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, на прошлой неделе во Львове два человека погибли от угарного газа.

Из-за увеличения случаев отравления угарным газом, во Львове начали внеплановую проверку исправности дымовентиляционных каналов и наличие вытяжек в домах, которые оборудованы печным и газовым отоплением.

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Источник: korrespondent.net

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