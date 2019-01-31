В квартире на Волыни обнаружили мертвыми мать и ребенка

В городе Нововолынск местная жительница обнаружила в квартире мертвыми свою невестку и полуторагодовалого внука. Об этом в четверг, 31 января, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что инцидент произошел накануне. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
При осмотре тел следов насильственной смерти не обнаружено. Среди версий о причинах смерти следствие рассматривает, в частности, отравление угарным газом, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Правоохранители открыли уголовное производство с пометкой несчастный случай. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Напомним, на прошлой неделе во Львове два человека погибли от угарного газа.
Из-за увеличения случаев отравления угарным газом, во Львове начали внеплановую проверку исправности дымовентиляционных каналов и наличие вытяжек в домах, которые оборудованы печным и газовым отоплением.
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Источник: korrespondent.net
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