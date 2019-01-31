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31. 01. 2019

Минюст зарегистрировал новую церковь Украины

Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало Киевскую митрополию Украинской православной церкви как религиозную организацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), ссылаясь на реестр Минюста.

Согласно реестру, ПЦУ зарегистрирована как Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви) 30 января 2019 года.

Расположение зарегистрированной ПЦУ: Киев, вул. Трехсвятительская, 6.

Как сообщалось, в четвер, 31 января, вступил в силу закон о религиозных общинах. Закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность.

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Источник: korrespondent.net

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