Минюст зарегистрировал новую церковь Украины

Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало Киевскую митрополию Украинской православной церкви как религиозную организацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), ссылаясь на реестр Минюста.
Согласно реестру, ПЦУ зарегистрирована как Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви) 30 января 2019 года.
Расположение зарегистрированной ПЦУ: Киев, вул. Трехсвятительская, 6.
Как сообщалось, в четвер, 31 января, вступил в силу закон о религиозных общинах. Закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность.
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Источник: korrespondent.net
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