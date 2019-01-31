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31. 01. 2019

В Тбилиси нашли мертвыми семь человек

Семь человек погибли в доме на проспекте Кетевана Цамебули в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал Rustavi2 со ссылкой на МВД Грузии в четверг, 31 января.

Предположительной причиной смерти людей называется утечка газа. Все погибшие – рабочие, которые занимались строительством здания нового филиала Либерти банка. В доме на проспекте Кетевана Цамебули они арендовали квартиру.

У рабочих был газовый обогреватель открытого типа. Оттуда и могла произойти утечка.

МВД Грузии открыло уголовное дело по статье о гибели двух и более человек (ст.240 УК Грузии).

Накануне в городе Нововолынск местная жительница обнаружила в квартире мертвыми свою невестку и полуторагодовалого внука. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

А накануне в Закарпатской области семья с тремя детьми отравилась угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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Источник: korrespondent.net

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