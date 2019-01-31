В Италии обнаружили рекордную партию кокаина в мешках с кофе

В Италии полиция изъяла кокаина на 130 миллионов евро. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в четверг, 31 января.

Отмечается, что полиция изъяла 644 килограмма кокаина.

Прятали наркотики в контейнере, где, согласно декларации, должно было быть кофе.

В полиции отметили, что данная партия является крупнейшей за последние 10 лет работы таможни страны.

Ранее в Латвии правоохранители конфисковали 2 т кокаина - самая крупная партия, изъятая когда-либо в стране.

Также сообщалось, что в Новой Зеландии изъяли самую крупную в истории страны партию кокаина - 190 килограммов.

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Источник: korrespondent.net