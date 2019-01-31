Черновицкий горсовет пикетируют три группы протестующих

Сессия городского совета в Черновцах сопровождается пикетами трех разных групп горожан. Одни недовольны состоянием дорог, другие протестуют против закрытия рынка, а третья – возмущена сдачей участков городской земли в аренду. Об этом в четверг, 31 января, сообщает Укринформ.

Отмечается, что одной из самых многочисленных групп протестующих являются местные водители, которые требуют изменить нынешнюю ситуацию с ужасным состоянием дорог в городе.

"Почему среди зимы не хватило соли для посыпки дорог? Почему от снега убирали только дороги, где курсирует общественный транспорт?... Для чего было зимой срывать асфальт на основных магистралях - проспекте Независимости и улицы Героев Майдана? А сейчас уже почти два месяца там работы не ведутся и проехать практически невозможно. И таких "почему" к власти много", - отметил один из организаторов пикета, местный активист Игорь Гуцол.

Еще одна группа пикетчиков из числа предпринимателей местного рынка Буковинский обращаются к депутатам с просьбой сохранить их рабочие места и рынок в целом.

Также пришли на сессию участники боевых действий, которые занимаются судьбой земель психбольницы Черновцов. По их мнению, областной совет незаконно сдает эти земли в аренду местным предпринимателям.

Ранее во Львове ветераны АТО пикетировали мэрию. Протестующие возмущались тем, что мэр, по их словам, назвал компенсацию за землю "социальной помощью" бойцам.

Ранее под зданием Администрации президента Украины несколько добровольцев-иностранцев, которые принимали участие в АТО, приковали себя наручниками к забору.

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Источник: korrespondent.net