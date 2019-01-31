Волонтеры фонда Вернись живым побывали на позициях украинских военных вблизи оккупированного Донецка и опубликовали фоторепортаж.

"Кладбище разбитой ржавой военной техники. Посеченные осколками ветки деревьев. Кресты и камни с надписями "Здесь погиб за Украину...". Постоянные обстрелы и расстояние до террористов в несколько сотен метров", - так описывают кадры волонтеры.

Волонтеры побывали на участке фронта, который считают "горячим" с 2014 года, когда начались бои за Авдеевку. Город был освобожден от сепаратистов в июле, до января 2015 года продолжались бои за Донецкий аэропорт. Тогда же украинские военные с боями заняли позицию, а вскоре сепаратисты уничтожили вентиляционный ствол шахты Бутовка-Донецкая.

Cмотрите фотогалерею: Кресты и камни. Фото позиций военных под Донецком

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Источник: korrespondent.net