В Славянске установили члена "расстрельной команды" сепаратистов

Полиция Славянска установила личность члена "расстрельной команды" сепаратистов, принимавшего участие в исполнении "приговора суда народного ополчения" в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В частности, установлена причастность подозреваемого в расстреле 31-летнего местного жителя, тело которого с пулевыми ранениями головы было эксгумировано из братской могилы после освобождения Славянска Вооруженными силами Украины, а личность установлена после проведения экспертизы ДНК.

Согласно восстановленной работниками полиции картине убийства, период активных военных действий в мае 2014 года потерпевший вынес из заброшенного дома футболку и штаны. За это три члена незаконных вооруженных формирований привезли его в захваченное здание городского управления милиции, где вынесли смертный приговор.

Мужчине позвали священника, дали 100 г водки, после чего вывели в соседнюю камеру и там расстреляли из автоматов.

Сейчас полиция установила одного из членов этой "расстрельной команды", которого свидетели характеризуют как наиболее жестокого. В ходе расследования также установлена причастность подозреваемого к похищению и пыткам в течение месяца местного жителя, не проявившего лояльности к сепаратистам.

Столь длительное расследование дел в полиции объясняют тем, что сепаратисты прятались под масками и позывными.

Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по статьям об убийстве (ст.115 УК Украины), похищении человека (ст.146), участии в незаконных вооруженных формированиях (ст.260).

По имеющейся у полиции информации, фигурант жив и находится на оккупированных территориях. Он объявлен в розыск.

Напомним, 5 января в полиции Славянска заявили о задержании пятерых мужчин, которые "способствовали военной агрессии и захвату украинских городов". А тремя днями позже, 8 января, в полиции того же города заявили о задержании восьми пособников сепаратистов.лиция Славянска установила личность члена расстрельной команды сепаратистов, принимавшего участие в исполнении "приговора суда народного ополчения" в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В частности, установлена причастность подозреваемого в расстреле 31-летнего местного жителя, тело которого с пулевыми ранениями головы было эксгумировано из братской могилы после освобождения Славянска Вооруженными силами Украины, а личность установлена после проведения экспертизы ДНК.

Согласно восстановленной работниками полиции картине убийства, период активных военных действий в мае 2014 года потерпевший вынес из заброшенного дома футболку и штаны. За это три члена незаконных вооруженных формирований привезли его в захваченное здание городского управления милиции, где вынесли смертный приговор.

Мужчине позвали священника, дали 100 г водки, после чего вывели в соседнюю камеру и там расстреляли из автоматов.

Сейчас полиция установила одного из членов этой "расстрельной команды", которого свидетели характеризуют как наиболее жестокого. В ходе расследования также установлена причастность подозреваемого к похищению и пыткам в течение месяца местного жителя, не проявившего лояльности к сепаратистам.

Столь длительное расследование дел в полиции объясняют тем, что сепаратисты прятались под масками и позывными.

Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по статьям об убийстве (ст.115 УК Украины), похищении человека (ст.146), участии в незаконных вооруженных формированиях (ст.260).

По имеющейся у полиции информации, фигурант жив и находится на оккупированных территориях. Он объявлен в розыск.

Напомним, 5 января в полиции Славянска заявили о задержании пятерых мужчин, которые "способствовали военной агрессии и захвату украинских городов". А тремя днями позже, 8 января, в полиции того же города заявили о задержании восьми пособников сепаратистов.

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Источник: korrespondent.net