Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2019, четверг, 15:53
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,47
31. 01. 2019

Россия и США не смогли договориться по ракетам

Россия и США попытались в очередной раз договориться по контролю над вооружениями во время встречи Организации Объединенных Наций в Пекине, но безуспешно. Об этом в четверг, 31 января, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон, сообщает ТАСС.

"К сожалению, продвижения нет. Позиция американской стороны достаточно жесткая, ультимативная", - сказал Рябков.

В свою очередь Томпсон в интервью агентству Reuters сообщила, что ожидает продолжения обсуждений по вопросу ракетного договора.

Заместитель госсекретаря также сообщила, что США, вероятно, объявят о приостановлении своих обязательств в рамках ДРСМД в ближайшие дни. "Россия все еще не признает, что она нарушает договор", - отметила Томпсон..

Как известно, США требуют ликвидировать ракету 9М729, чтобы сохранить ракетный договор. Именно об этом шла речь на переговорах США и России в Женеве 15 января. Обе стороны остались разочарованы результатами встречи.

Позже в США заявили, что начнут процесс ликвидации договора о ракетах 2 февраля.

25 января ракетный договор обсудили на Совете Россия-НАТО. Участники встречи также разошлись в позициях по ракетам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В древнем Египте не вели записей о военных поражениях. Поэтому понять, что Египет проигрывал войну, можно по тому, что победы происходили все ближе и ближе к их столице.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.