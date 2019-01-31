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31. 01. 2019

Волкер сообщил, где состоится следующая встреча в нормандском формате

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал встречу в Париже представителей стран нормандского формата - Украины, Франции, Германии и России. Об этом Волкер сообщил в интервью телеканалу Прямой, опубликованном в четверг, 31 января.

По его словам, недавно был телефонный звонок между Францией, Германией, Украиной и Россией в рамках нормандского формата. Стороны обсуждали процесс имплементации минских договоренностей. Волкер отметил, что это был абсолютно безрезультатный разговор.

"От этого телефонного звонка не было никакого прогресса. Единственно, что была запланирована встреча, которая пройдет через несколько недель в Париже, чтобы встретится лично и увидеть, есть ли какой-то прогресс", - добавил он.

Ранее Курт Волкер высказался о "плане Сайдика".

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Источник: korrespondent.net

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