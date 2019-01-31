На территории Николаевского морского порта в четверг, 31 января, произошел пожар. Об этом сообщает областное управление ГСЧС.
Инженер пожарной безопасности предприятия в 12:35 позвонил по номеру "101" и сообщил о возгорании вентиляционной трубы на территории Николаевского порта.
На место происшествия приехали дежурные караулы второй и третьей пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра ГСЧС в Николаевской области.
Пожар на площади 20 кв. м. локализовали в 13:20. На месте работали 7 единиц техники и 25 человек личного состава.
Cмотрите фотогалерею: В Николаеве пожар не территории морского порта
Ранее сообщалось, что в Херсонской области за день в пожарах погибли три человека.
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Источник: korrespondent.net
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