Чиновницы из Киевской области отпраздновали юбилей на Мальдивах

Начальница финансового управления Бучанского горсовета Татьяна Симон и заведующая отделом пресс-службы Виктория Ляховец отдохнули на Мальдивах, сообщают активисты Чесно.

На островах Ляховец праздновала свой 50-летний юбилей. В заметке на своей странице в Facebook именинница отметила локацией отель COCOON Maldives, неделя отдыха в котором стоит более 90 тыс. гривен на одного человека.

При этом Ляховец за 2017 год задекларировала 175,7 тыс. гривен (примерно 15 тыс. гривен/месяц). Ее коллега - Татьяна Симон - задекларировала в НАПК около 180 тыс. гривен годового дохода и подарок в неденежной форме 73,5 тыс. гривен.

Facebook/Victoria Lyahovets

Мэр Бучи Анатолий Федорук, которого, судят за хищение госимущества, ответил, что не отслеживает личную жизнь подчиненных, но подтвердил, что обе чиновницы находятся в отпуске и пообещал провести служебное расследование.

Как сообщалось, жена генпрокурора удивила сумкой за $3,3 тыс. Супруга Генпрокурора Ирина Луценко прибыла на форум президента Украины Петра Порошенко с шикарной сумкой Valentino Rockstud, стоимость которой - 3,295 долларов.

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Источник: korrespondent.net