Отчет разведки США. Что грозит Украине в 2019 году

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил масштабный отчет разведывательного сообщества Соединенных Штатов относительно основных угроз, стоящих перед миром.

Кроме вызовов для американцев в отчете нашлось место и для Украины.

Корреспонеднт.net выяснил, что прогнозируют США Украине и миру.

Угрозы для США

Россия и Китай представляют в нынешнем году и, скорее всего, в обозримом будущем наибольшую угрозу Соединенным Штатам. Причем обе эти страны уже сейчас способны нанести ощутимый удар по США, не прибегая к оружию, делают выводы американские разведчики.

Москва и Пекин с их намерением добиться "технологического и военного преимущества", желанием подмять под себя систему международной безопасности и попытками влиять на политику стран в своих регионах и за их пределами представляют одну из самых значительных угроз безопасности Соединенных Штатов и союзников, говорится в первом вводном абзаце отчета американской разведки.

Даже терроризм и распространение оружия массового поражения упоминаются абзацем ниже. Порядок в списке угроз резко изменился в сравнении с первым десятилетием нынешнего века, когда терроризм и перспектива попадания оружия массового поражения в руки террористов неизменно занимали верхнюю строчку.

"Китай и Россия более сплочены, чем когда-либо, начиная с середины 1950-х годов, и их отношения, вероятно, укрепятся в наступающем году, поскольку некоторые их интересы и представления об угрозах сходятся, особенно относительно того, что они рассматривают как американский индивидуализм и поддержку Западом демократических ценностей и прав человека", – говорится в отчете.

Отдельной графой в отчете упоминается возможность и готовность России к ведению кибервойны.

Руководители американских спецслужб

Иран и Северная Корея

По мнению авторов отчета, лидер КНДР Ким Чен Ын делает все возможное, чтобы сохранить свои мощности для изготовления оружия массового уничтожения, несмотря на достигнутые соглашения с Дональдом Трампом.

А к тому же поддерживает на государственном уровне кибершпионство, механизмы для уклонения от санкций - как для самой Северной Кореи, так и для других стран, а также наращивает конвенциональные военные возможности. Все это на фоне активного продолжения разработки баллистических ракет большой дальности действия.

Зато Иран, в котором Трамп традиционно видит угрозу, по данным американских разведчиков, так и не вернулся к изготовлению ядерного оружия.

Несмотря на заявления Трампа о том, что Исламского государства в Сирии практически не осталось, по мнению американских разведчиков там до сих пор находятся тысячи подготовленных бойцов, которые представляют значительную опасность.

Угрозы для Украины

Российские спецслужбы задействуют свои кибергруппы для вмешательства в президентские выборы в Украине в 2019 году, говорится в отчете разведсообщества США.

"Нападение России на украинской военно-морские суда в ноябре является только последним примером готовности Кремля нарушать международное право с целью принуждения соседей и осуществления его целей. Мы также ожидаем , что Россия применит кибертехнологии для влияния на будущие президентские выборы в Украине", - отметил Дэн Коутс во время выступления в Сенате.

Россия пытается не допустить того, чтобы действующий президент Петр Порошенко был избран на второй срок, говорится в отчете американской разведки. Согласно отчету, в надежде убрать Порошенко и привести к власти менее антироссийский парламент, Россия стремится воспользоваться такими проблемами в Украине, как неустойчивая экономика, распространенность коррупции, уязвимость в киберпространстве, а также общественное недовольство.

Напряжение в отношениях между Украиной и РФ в Азовском и Черном морях будет продолжать усиливаться, "потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море", прогнозируют американцы.

Масштабное нападение РФ на Украину американская разведка считает "операционно возможным, но не вероятным".

"Мы оцениваем, что масштабное нападение со стороны Украины, или российских формирований является операционно возможным, но не вероятным в 2019 году", - подчеркнул в своем отчете Коутс.

Трамп недоволен

По мнению главы Белого дома, американские разведчики ведут себя слишком пассивно.

“Представители разведки кажутся крайне пассивными и наивными, когда речь заходит об угрозах со стороны Ирана. Они ошибаются! Когда я стал президентом, Иран создавал проблемы на всем Ближнем Востоке и за его пределами. С момента прекращения ужасной ядерной сделки они очень сильно изменили свое поведение, однако все равно остаются источником потенциальных угроз и конфликтов”, — заявил Трамп.



Президент подчеркнул, что Иран регулярно проводит испытания ракет, в частности, как отметил Трамп, один из запусков был произведен на прошлой неделе. По его словам, иранское руководство “ходит по краю пропасти”.



“Их экономика сейчас разваливается, и это единственное, что их сдерживает. Будьте осторожны с Ираном. Возможно, разведчикам нужно вернуться на обучение в школу”, — добавил Трамп.

Источник: korrespondent.net