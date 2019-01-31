На Закарпатье контрабандист угрожал пограничникам расстрелом

В поселке Деловое Раховского района Закарпатской области задержали 25-летнего местного жителя, который угрожал расстрелять наряд в случае, если пограничники будут препятствовать его сделкам на границе. Об этом в четверг, 31 января, сообщает пресс-служба ГПСУ.

По данным ведомства, 30 января мужчина, подъехав к наряду автомобилем Volkswagen с иностранной регистрацией, после словесных оскорблений и запугивания пообещал расстрелять наряд, если они будут препятствовать его сделкам на границе.

Злоумышленника задержали и доставили в пограничное подразделение для составления админпротокола. Дело направили в суд.

Напомним, в 2018 году в Волынской области автомобиль наехал на украинского пограничника. На следующий день пострадавший умер в больнице.

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Источник: korrespondent.net