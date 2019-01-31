Трамп о границе с Мексикой: Хуже, чем Афганистан

Президент США Дональд Трамп сравнил ситуацию на границе с Мексикой с Афганистаном.

По его словам, Мексика распространяет гуманитарный кризис на южной границе и по всей территории США. "Хуже даже, чем Афганистан", - написал Трамп в Twitter.

Он также сообщил, что некоторые большие участки стены на границе с Мексикой уже построены.