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31. 01. 2019

Трамп о границе с Мексикой: Хуже, чем Афганистан

Президент США Дональд Трамп сравнил ситуацию на границе с Мексикой с Афганистаном.
 
 
По его словам, Мексика распространяет гуманитарный кризис на южной границе и по всей территории США. "Хуже даже, чем Афганистан", - написал Трамп в Twitter.
 
Он также сообщил, что некоторые большие участки стены на границе с Мексикой уже построены.
 
"Большие участки станы уже построены, еще большие строятся и скоро будут использованы", - увтерждает президент.
 
По его словам, кроме строительства стены, важным условием защиты границ США является "восстановление уже существующих стен".
 
Президент США отметил, что "так или иначе" стена на южной границе будет построена.
 
Напомним, на прошлой неделе Белый дом и Конгресс США договорились о возобновлении финансирования правительства до 15 февраля. Таким образом самый длительный "шатдаун" в истории страны продолжался 35 дней.
 
"Шатдаун" начался из-за разногласий Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой. 
 
 

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Источник: korrespondent.net

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