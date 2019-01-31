В Николаеве у маршрутки на ходу отвалился руль - соцсети

В Николаеве у маршрутки, передвигавшейся по маршруту Николаев - Лупарево, на ходу отвалился руль. Об этом в среду, 30 января, в социальной сети Facebook сообщил очевидец Сергей Глушко.

По его словам, инцидент случился около 15:30.

"Сегодня 30.01.19. маршрутка на Лупарево (15:00) в Лиманах закончила свой маршрут - отпал руль. В Лупарево пришел пешком", - пишет Глушко.

Очевидец отметил, что руль отвалился, когда автобус ехал на маленькой скорости.

"Качество дороги не дало разогнать автобус. Случись это на трассе - последствия были бы не предсказуемы", - добавил Глушко.

Ранее в Ужгороде у маршрутки на ходу отвалилось колесо.

Также сообщалось, что в Виннице у троллейбуса разорвалось внутреннее колесо.

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Источник: korrespondent.net