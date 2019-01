В Бельгии проходит марш в защиту климата

В Брюсселе около 12 500 молодых людей устроили акцию протеста у дома министра окружающей среды Бельгии. Об этом сообщает RTBF.

По данным полиции, почти 15 000 молодых людей протестовали в Льеже, в то время как организаторы рассчитывали собрать 5000 человек.

Демонстранты требуют более жестких действий против изменения климата.

Марши также проходили в Германии и Швейцарии.

I’m in the middle of something here. Students marching for the planet once again in Brussels.



Many were inspired by last weeks demonstration. This week’s early estimates are 35,000 students in the streets.#Youth4Climate pic.twitter.com/ZGYtY2JKPO