В Херсонской области солдата посадили на три года за продажу боеприпасов

В Херсонской области суд приговорил солдата к трем годам лишения свободы за продажу боеприпасов из зоны проведения операции Объединенных сил. Об этом в четверг, 31 января, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

"Суд отправил военного за решетку сроком на три года и один месяц с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа", - заявили в ведомстве.

Известно, что в марте 2018 года солдат проходил службу в ООС в должности водителя минометного расчета минометного взвода.

"Мужчина присвоил найденные на территории Донецкой области боеприпасы и взрывчатые вещества и перевез их в личных вещах к постоянному месту дислокации части в Херсонскую область, где их продавал", - говорится в материалах следствия.

Теперь же правонарушителя осудили по статье незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее в Херсонской области суд вынес приговор контрактнику, который подстрелил начальника караула и солдата.

Также сообщалось, что в Херсонской области старшего солдата-контрактника одной из дислоцированных на территории области воинских частей Вооруженных сил Украины осудили за дезертирство к 5 годам лишения свободы.

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Источник: korrespondent.net