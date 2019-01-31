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31. 01. 2019

За год ВСУ пополнили более 30 тысяч контрактников

Больше 30 тыс. военнослужащих в 2018 году подписали контракт с Вооруженными силами Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает РБК-Украина.

По его словам, "после 2020 года перед нами стоят те же задачи. От того, насколько качественно мы проведем работы, будет зависеть, насколько мы будем способны защищаться".

Полторак отметил развитие военной инфраструктуры в Украине.

"Мы продолжаем работу по развитию военной инфраструктуры. Мы приобрели более тысячи квартир за последний год. Построили 60 объектов на базе учебных центров'', - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Минобороны озвучило среднюю зарплату контрактников. Средний размер денежного довольствия контрактника сухопутных войск составит 11 тысяч 300 гривен. 

Напомним, Полторак заявил, что в 2019 году командир бригады, который ранее получал 17-18 тысяч гривен, будет получать почти 26 тысяч грн. Командир батальона, вместо 14 тысяч будет получать 19-23 тысячи, а зарплата командира роты составит 16 тысяч грн, а не 12, которые ему начисляются сейчас.

При этом, по его словам, зарплаты контрактников превысят 10 тыс грн, а обеспечение военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, составит более 20 тысяч грн.

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Источник: korrespondent.net

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