Под Одессой маршрутка столкнулась с авто: есть жертвы

На трассе Одесса-Измаил днем в четверг, 31 января, маршрутное такси с пассажирами попало в ДТП, в результате один человек погиб, семеро пострадали, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что авария произошла в районе села Николаевка Саратского района. Там маршрутка Одесса-Килия столкнулась с легковым авто.

В то же время Думская сообщает, что в ДТП участвовали маршрутка, легковой автомобиль и мотоцикл.

"Предположительно, виновник аварии - водитель автомобиля BMW на "еврономерах"", - говорится в сообщении.

Также, по данным издания, погибшая – 30-летняя женщина. Один из пострадавших пассажир BMW- в тяжелом состоянии.

Накануне в Ровенской области перевернулась маршрутка с пассажирами, шест человек пострадали.

Также вчера в Николаеве у маршрутки на ходу отвалился руль.

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Источник: korrespondent.net