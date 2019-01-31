Под Одессой маршрутка столкнулась с авто: есть жертвы

На трассе Одесса-Измаил днем в четверг, 31 января, маршрутное такси с пассажирами попало в ДТП, в результате один человек погиб, семеро пострадали, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что авария произошла в районе села Николаевка Саратского района. Там маршрутка Одесса-Килия столкнулась с легковым авто.
В то же время Думская сообщает, что в ДТП участвовали маршрутка, легковой автомобиль и мотоцикл.
"Предположительно, виновник аварии - водитель автомобиля BMW на "еврономерах"", - говорится в сообщении.
Также, по данным издания, погибшая – 30-летняя женщина. Один из пострадавших пассажир BMW- в тяжелом состоянии.
Накануне в Ровенской области перевернулась маршрутка с пассажирами, шест человек пострадали.
Также вчера в Николаеве у маршрутки на ходу отвалился руль.
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Источник: korrespondent.net
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