Американский флот усилят боевыми кораблями-беспилотниками

Военно-морские силы США планируют усилить большим числом самоуправляющихся кораблей. Об этом сообщило Defense News.

"Сначала эти корабли могут быть лишь частично автономными, но в перспективе мы стремимся к полному отказу от человеческого управления", отметил контр-адмирал Рональд Боксал.

По его словам, пока такие "беспилотные" корабли станут находкой для береговой охраны, но в будущем они могут применяться как "навигаторы" и основное ударное оружие во флоте.

В американских ВМС очень рады новинке, потому что она "качественно изменит восприятие морских сил США".

"Вместо того, чтобы спрашивать себя, какой нужен экипаж для корабля, мы будем спрашивать себя, как сделать корабль меньше без изменения его ударных качеств", - рассчитывает Боксал.

Указано, что сейчас разработчики вкладывают силы в обеспечение максимальной автономности "беспилотных" кораблей и их взаимодействия с грузами различного веса.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы США пополнил ракетный эсминец новейшего поколения Майкл Монсур (Michael Monsoor (DDG 1001), который почти незаметен для радаров.

Также сообщалось, что командиры боевых кораблей Военно-морских сил США с 2019 года лишатся возможности отправлять провинившихся моряков в карцер на хлеб и воду.

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Источник: korrespondent.net