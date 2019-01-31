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31. 01. 2019

ДТП в Одесской области: число пострадавших возросло до 14

Число пострадавших в результате столкновения автомобиля и маршрутного такси на трассе Одесса-Измаил возросло до 14, сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Сообщается, что одна женщина - пассажирка маршрутного такси - погибла. Еще 13 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Накануне в Ровенской области перевернулась маршрутка с пассажирами, шест человек пострадали.

Также вчера в Николаеве у маршрутки на ходу отвалился руль.

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Источник: korrespondent.net

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