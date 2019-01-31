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31. 01. 2019

США пересмотрят санкции против РФ за Азов - Волкер

США намерены в феврале пересмотреть санкций в отношении России. Об этом заявил в четверг, 31 января, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сообщает ТАСС.

"Евросоюз также изучает возможность введения дополнительных санкций, но никакого решения [с их стороны] пока не принято", - сказал он.

По словам Волкера, США и ЕС рассматривают возможность принятия дополнительных мер против России, если власти страны не освободят задержанных в Керченском проливе украинских моряков. 

Волкер также заявил, что рассчитывает на проведение встречи с представителями российской стороны после освобождения украинских моряков.

"Мне бы очень хотелось вернуться к этому пути [американо-российских двусторонних переговоров], а для этого, я надеюсь, Россия примет оперативные меры для освобождения [украинских] моряков и предоставит нам основу для продвижения вперед", - отметил он, добавив, что "продолжает поддерживать контакт" с российской стороной по поводу характера возможной будущей встречи.

Волкер также заявил, что США поддерживают предложение Германии и Франции о направлении наблюдателей для мониторинга ситуации в Керченском проливе. "Это очень важное предложение представляет собой весьма позитивный элемент. Это обеспечило бы больше возможностей для наблюдения за ситуацией в Керченском проливе", - уверен дипломат.

Как сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Евросоюз должен наказать Украину, а не Россию за инцидент в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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Источник: korrespondent.net

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