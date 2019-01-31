Супрун рассказала о пользе медицинского каннабиса

Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса станет реализацией их права на медицинскую помощь. Об этом в четверг, 31 января, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Она также призвала к поддержке легализации медицинского каннабиса.

По ее словам, медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при тяжелых заболеваниях. Поэтому его использование считают нормальной мировой практикой.

Медицинский каннабис разрешен в 25 штатах США, Австралии, Канаде. Медицинский каннабис запрещен, но разрешен в случаях неизлечимых болезней в таких странах как Израиль, Румыния, Македония и Пуэрто Рико.

В отличии от обычного каннабиса, медицинский не имеет психотропного действия, обезболивает и расслабляет. Есть разные способы потребления каннабиноидов: масла, таблетки, мази, курение и вапоризация.

Ульяна Супрун также перечислила болезни, при которых применяют медицинский каннабис:

- Болезнь Альцгеймера (регулярное умеренное потребление каннабиса помогает замедлить прогресс болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных болезней);

- Рак (клинические исследования на людях пока показали возможность использования каннабиса в лечении базальноклеточного рака);

- Хроническая боль (клинические исследования показали эффективность и безопасность каннабиса при хронической боли);

- Синдром раздраженного кишечника, в том числе болезнь Крона и язвенный колит (50% пациентов с болезнью Крона полностью выздоровели, а 90% почувствовали значительные улучшения);

- Множественный склероз (МС) (исследования указывают на возможный лекарственный эффект каннабиса в восстановлении миелиновых оболочек нейронов при МС);

- Эпилепсия у взрослых и детей (медицинский каннабис снижает частоту и продолжительность эпилептических приступов, в том числе — в случае эпилепсии, которая не поддается медикаментозному лечению);

- Тошнота и рвота вследствие химиотерапии;

- Пост-травматический синдром и глаукома;

Медицинский каннабис эффективен при тревожности, нарушения сна, улучшение аппетита у ВИЧ-инфицированных, депрессии.

В то же время Супрун заявила, что медицинский каннабис имеет и побочные эффекты такие как головокружение, равнодушие, нарушение памяти и привыкание, влияние на сердечно-сосудистые и респираторные болезни. Поэтому перед любым назначением, врач взвешивает пользу и риски применения и выписывает потребления таких препаратов только по необходимости.

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Источник: korrespondent.net