Супрун рассказала о пользе медицинского каннабиса

Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса станет реализацией их права на медицинскую помощь. Об этом в четверг, 31 января, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
Она также призвала к поддержке легализации медицинского каннабиса.
По ее словам, медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при тяжелых заболеваниях. Поэтому его использование считают нормальной мировой практикой.
Медицинский каннабис разрешен в 25 штатах США, Австралии, Канаде. Медицинский каннабис запрещен, но разрешен в случаях неизлечимых болезней в таких странах как Израиль, Румыния, Македония и Пуэрто Рико.
В отличии от обычного каннабиса, медицинский не имеет психотропного действия, обезболивает и расслабляет. Есть разные способы потребления каннабиноидов: масла, таблетки, мази, курение и вапоризация.
Ульяна Супрун также перечислила болезни, при которых применяют медицинский каннабис:
- Болезнь Альцгеймера (регулярное умеренное потребление каннабиса помогает замедлить прогресс болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных болезней);
- Рак (клинические исследования на людях пока показали возможность использования каннабиса в лечении базальноклеточного рака);
- Хроническая боль (клинические исследования показали эффективность и безопасность каннабиса при хронической боли);
- Синдром раздраженного кишечника, в том числе болезнь Крона и язвенный колит (50% пациентов с болезнью Крона полностью выздоровели, а 90% почувствовали значительные улучшения);
- Множественный склероз (МС) (исследования указывают на возможный лекарственный эффект каннабиса в восстановлении миелиновых оболочек нейронов при МС);
- Эпилепсия у взрослых и детей (медицинский каннабис снижает частоту и продолжительность эпилептических приступов, в том числе — в случае эпилепсии, которая не поддается медикаментозному лечению);
- Тошнота и рвота вследствие химиотерапии;
- Пост-травматический синдром и глаукома;
Медицинский каннабис эффективен при тревожности, нарушения сна, улучшение аппетита у ВИЧ-инфицированных, депрессии.
В то же время Супрун заявила, что медицинский каннабис имеет и побочные эффекты такие как головокружение, равнодушие, нарушение памяти и привыкание, влияние на сердечно-сосудистые и респираторные болезни. Поэтому перед любым назначением, врач взвешивает пользу и риски применения и выписывает потребления таких препаратов только по необходимости.
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Источник: korrespondent.net
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