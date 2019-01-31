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31. 01. 2019

Военные получили полмиллиона единиц боеприпасов

Вооруженные силы Украины получили около 500 000 единиц боеприпасов. Об этом во время брифинга по реформе в четвер, 31 января, сообщил министр обороны Степан Полторак, передает УНН.

"Поставлено в войска около 8000 единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 000 единиц боеприпасов, восстановлена исправность около 6000 вооружения и военной техники", - отметил Полторак.

По словам Полторак, продолжается наращивание вооруженной техники, принято на вооружение 16 образцов и допущено к эксплуатации 32 образца. 

Ранее 31 января министр сообщил, что за год ВСУ пополнили более 30 тысяч контрактников. 

Напомним,  Кабмин утвердил запуск Государственного реестра импортозамещения и кооперации в оборонно-промышленном комплексе.

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Источник: korrespondent.net

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