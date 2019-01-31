Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2019, четверг, 19:13
0°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,47
31. 01. 2019

В Черкасской области на взятке задержали командира воинской части

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на получении взятки командира одной из военных частей в Черкасской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник Вооруженных сил Украины требовал от подчиненного двадцать пять тысяч гривен за не наложения дисциплинарных взысканий перед увольнением в запас с военной службы.

Cмотрите фотогалерею: В Черкасской области на взятке задержали командира воинской части

Сообщается, что командир военной части был задержан в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного кодекса.

Следственно-оперативные действия продолжаются, решается вопрос сообщении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что на взятке задержаны майор СБУ и командир воинской части. Офицеров задержали в Северодонецке непосредственно во время получения взятки в размере 2500 долларов. 

Ранее в Полтаве сотрудники ГБР задержали военнослужащего Харьковского погранотряда и бывшего военнослужащего Госпогранслужбы за вымогательство и получение взятки в размере 1250 долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

В древнем Египте не вели записей о военных поражениях. Поэтому понять, что Египет проигрывал войну, можно по тому, что победы происходили все ближе и ближе к их столице.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.