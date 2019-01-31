Члены НАТО начали ратифицировать присоединение Македонии

Болгария утвердила протокол о вступлении Македонии в НАТО, став первой такой страной. Об этом сообщило News.bg.

В частности, болгарское правительство объявило, что уполномочил постоянную делегацию Болгарии при НАТО подписать протокол о присоединении соседней страны в Альянс.

Вскоре соответствующее решение также приняла Германия.

"Это сделает значительный вклад в безопасность в евроатлантическом регионе, предоставляя серьезный импульс дальнейшей стабилизации Западных Балкан", - заявили в правительстве ФРГ.

Известно, что Греция планирует принять такое же решение 8 февраля.

Согласно договору с Грецией, балканская страна будет переименована в Республику Северная Македония. Соглашение вступает в силу после того, как Греция подпишет протокол о вступлении своего соседа в НАТО.

Как известно, протокол о присоединении уже утвердили послы стран НАТО и теперь в Брюсселе определяют дату его подписания. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни. Затем протокол должны ратифицировать все страны Альянса.

Предполагается, что Северная Македония могла бы стать членом НАТО уже на июльском саммите, если другие союзники также ускорят процедуры ратификации. Обычно процесс ратификации длится год.

Напомним, парламент Греции 25 января ратифицировал соглашение с Македонией о смене названия последней. Теперь страна будет называться Республика Северная Македония. В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименование Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и Евросоюза.

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Источник: korrespondent.net