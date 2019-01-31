В Киеве со стрельбой задержали коммунальщика из Львовской области, который "погорел" на крупном откате, сообщает пресс-служба Нацполиции столицы в четвер, 31 января.

Так, в столице у Международного выставочного центра задержали руководителя коммунального предприятия Стрыйского городского совета и директора общества, который предоставил коммунальщику 680 тысяч гривен отката.

Правоохранители установили, что руководитель КП вместе с директором обществ организовали преступную схему по хищению бюджетных средств. Задержанные завышали стоимость коммунальной техники во время закупок.

Отмечается, что для получения средства за технику в полном объеме, руководитель обществ должен был предоставить коммунальщику 680 тысяч гривен "отката".

Во время задержания 31 января руководитель КП пытался бежать, поэтому правоохранители были вынуждены применить оружие.

Cмотрите фотогалерею: Полиция Киева со стрельбой задержала чиновника

Сейчас руководителя коммунального предприятия и директора общества задержали.

По данному факту следователи ГУНП во Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Ранее сообщалось, что топ-чиновника Госгеокадастра Львова поймали на взятке $32 тысячи. Чиновник требовал 65 тысяч долларов за решение земельного вопроса.

Накануне на взятке в 650 тысяч гривен попался начальник госпредприятия Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М. П. Шульгина.

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Источник: korrespondent.net