Протестующим во Франции запретят закрывать лицо

Во Франции закрытие лица во время протеста будет считаться правонарушением. Соответствующее положение утвердила нижняя палата французского парламента. Об этом в четверг, 31 января, сообщает RFI.

Отмечается, что соответствующий закон о борьбе с беспорядками, был инициирован после насилия и вандализма на некоторых протестах "желтых жилетов".

Если законопроект будет окончательно утвержден, то прикрытие лица во время протеста будет наказываться годом тюрьмы или штрафом в 15 тысяч евро.

Также известным нарушителям порядка будут запрещать участвовать в демонстрациях. А полиция получит право обыскивать сумки и автомобили в непосредственной близости от демонстраций.

Все еще обсуждается часть законопроекта, предусматривающая, что протестующие, которые участвовали в актах насилия, должны возместить ущерб.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер настаивает на том, что законопроект не является "законом против желтых жилетов", а законом "для защиты демонстрантов, магазинов, местных жителей и полиции".

Издание отмечает, что законопроект, вероятно, будет одобрен в Сенате, где правая партия республиканцев имеет большинство.

Напомним, за время протестов "желтых жилетов" погибли 11 человек.

Как известно, протесты "желтых жилетов" начались 17 ноября прошлого года. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

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Источник: korrespondent.net